Президент США Джо Байден хочет вакцинировать всех жителей страны к середине лета. Об этом он заявил во время встречи с общественностью в Милуоки (штат Висконсин).

– До конца июля у нас будет более 600 млн доз вакцины против Covid-19, чтобы привить каждого американца, – сказал Байден.

Глава государства рассчитывает, что до конца мая страна будет иметь уже 400 млн доз. На момент, когда Байден занял пост президента, в стране было доступно лишь 50 млн.

Сейчас главной проблемой иммунизации в США, по его словам, является отсутствие достаточного количества медицинских работников. Поэтому президент издал распоряжение о привлечении бывших врачей и медсестер. Также в стране открыли достаточное количество пунктов для вакцинации.

Кроме того, глава США рассчитывает, что ситуация в стране нормализуется уже к концу года.

– Как сказала бы моя мать, с благодатью Божией и доброжелательностью соседей, к следующему Рождеству мы будем жить в совершенно иных обстоятельствах. Через год, я думаю, будет гораздо меньше людей, которым нужно будет сохранять социальную дистанцию ​​и носить маску, – предположил президент США.

Задержка вакцинации против Covid-19 в Украине

16 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о задержке вакцинации против Covid-19 в Украине.

Она начнется в конце этой недели или в начале следующей. Ранее массовую иммунизацию собирались начать в стране после 15 февраля.