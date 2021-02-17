Бывший президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в адрес лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча МакКоннелла, который публично заявил, что Трамп несет ответственность за атаку на Конгресс.

— Он (сенатор МакКоннелл, — Ред.) никогда не будет делать того, что нужно сделать, или того, что правильно для нашей страны. Там, где это необходимо и уместно, я поддержу основных соперников, которые способствуют нашей политике Сделаем Америку большой снова и Америка прежде всего, — заявил Трамп.

Бывший глава Белого дома назвал лидера республиканцев в Сенате мрачным, нахмуренным и неулыбчивым политическим хакером.

В то же время Трамп заявил, что если сенаторы-республиканцы собираются оставить его в должности, они не победят снова.

МакКоннелл, который много лет возглавлял Сенат, на прошлой неделе проголосовал за оправдание Дональда Трампа по делу об импичменте.

13 февраля голосования за импичмент 45-м президенту Дональду Трампу в Сенате было провалено.

За импичмент проголосовали 57 человек, против — 43. Для импичмента обвинения должны были поддержать 67 сенаторов, то есть две трети.

Впервые в США процедура импичмента в отношении президента страны дважды в течение кадендции рассматривалась в Сенате, однако не нашла поддержки у сенаторов.