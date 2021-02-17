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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

В США взорвали здание бывшего казино Трампа

В США в Атлантик-Сити взорвали заброшенное здание казино, которым ранее владел Дональд Трамп.

В США взорвали здание бывшего казино Трампа

Его превратили в руины за 20 секунд с помощью 3 тыс. динамитных шашек. Куски 39-этажного здания буквально падали на землю, от сооружения остались только обломки, которые предварительно планируют расчистить к началу лета.

В комплекс вместе с казино входит несколько построек, в частности отель, который также планируют снести.

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Это сооружение раньше принадлежало Дональду Трампу, однако с 2016 года заброшенным казино владеет миллиардер Карл Айкан.

Часть обломков от здания могут использовать защитники окружающей среды, заинтересованные в строительстве искусственного рыболовного рифа у побережья Атлантик-Сити.

Организация Трампа

Дональд Трамп возглавил новую организацию под названием Офис бывшего президента США. Она будет заниматься делами и публичными выступлениями Трампа.

Таким образом 45-й президент США будет оставаться в большой политике и формировать вокруг себя новую команду экспертов.

Фото: Bloomberg Quicktake

Источник: The Guardian

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