В США взорвали здание бывшего казино Трампа

В США в Атлантик-Сити взорвали заброшенное здание казино, которым ранее владел Дональд Трамп.

Его превратили в руины за 20 секунд с помощью 3 тыс. динамитных шашек. Куски 39-этажного здания буквально падали на землю, от сооружения остались только обломки, которые предварительно планируют расчистить к началу лета.

В комплекс вместе с казино входит несколько построек, в частности отель, который также планируют снести.

Это сооружение раньше принадлежало Дональду Трампу, однако с 2016 года заброшенным казино владеет миллиардер Карл Айкан.

Часть обломков от здания могут использовать защитники окружающей среды, заинтересованные в строительстве искусственного рыболовного рифа у побережья Атлантик-Сити.

LOOK: The Trump Plaza Hotel and Casino in Atlantic City is demolished. The hotel has been closed since 2014 pic.twitter.com/qniUzxp8Nk

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 17, 2021