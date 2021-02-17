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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Возобновление поездок украинцев в ЕС: посол Германии озвучила прогноз

В ближайшее время украинцы не смогут ездить в страны ЕС, в частности в Германию, по безвизу из-за сложной ситуации с коронавирусом. Однако проведение массовой вакцинации может улучшить ситуацию.

аеропорт

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

— Я боюсь, что это (ограничение на поездки, — Ред.) будет действовать еще несколько месяцев. Но начало вакцинации будет помогать, — уточнила Анка Фельдгузен.

По ее словам, если сравнивать эпидситуацию в Украине и Германии, то в последней она хуже.

Кроме того, в Германии активно работают на тем, чтобы предоставить возможность украинским заробитчанам приехать в 2021 году на сезонные работы.

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Паспорта о вакцинации

В ЕС активно обсуждают возможность введения паспортов о вакцинации против коронавируса.

Пока длятся переговоры, страны взвешивают преимущества и риски этого нововведения.

Подробнее о коронавирусе в ЕС читайте на Фактах ICTV.

Источник: Посольство Германии в Киеве

Фото: Dreamstime

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