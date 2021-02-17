В ближайшее время украинцы не смогут ездить в страны ЕС, в частности в Германию, по безвизу из-за сложной ситуации с коронавирусом. Однако проведение массовой вакцинации может улучшить ситуацию.
Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
— Я боюсь, что это (ограничение на поездки, — Ред.) будет действовать еще несколько месяцев. Но начало вакцинации будет помогать, — уточнила Анка Фельдгузен.
По ее словам, если сравнивать эпидситуацию в Украине и Германии, то в последней она хуже.
Кроме того, в Германии активно работают на тем, чтобы предоставить возможность украинским заробитчанам приехать в 2021 году на сезонные работы.
Паспорта о вакцинации
В ЕС активно обсуждают возможность введения паспортов о вакцинации против коронавируса.
Пока длятся переговоры, страны взвешивают преимущества и риски этого нововведения.
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Источник: Посольство Германии в Киеве