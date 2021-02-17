Коронавирус в мире не отступает. По состоянию на 17 февраля коронавирус диагностировали у 109 217 366 жителей планеты. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 348 150.

За период пандемии от осложнений Covid-19 умерли 2 413 912 пациентов, за последние сутки зафиксирована 8 251 смерть. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Где больше всего больных коронавирусом

США — 27 433 718;

Индия — 10 937 320;

Бразилия — 9 866 710;

Российская Федерация — 4 112 151;

Великобритания — 4 058 472.

Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17 место.

Страны с наибольшим количеством смертей

США — 482 989;

Бразилия — 239 773;

Мексика — 174 657;

Индия — 155 913;

Великобритания — 118 195.

Коронавирус в Украине

17 февраля МОЗ Украины сообщило о 4 286 новых случаях коронавируса, в общем зафиксировано 1 280 904 заражений.

За сутки от Covid-19 умерли 147 пациентов, общее количество смертей составляет 24 689. Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине, читайте на Фактах ICTV.