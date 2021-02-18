Владимиру Соловьеву запретили въезд в Латвию

Российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву запретили въезд на территорию Латвии на неопределенный срок.

Соловьева внесли в список нежелательных лиц за прославление нацизма, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Политик выложил сразу два поста на латвийском и русском языках.

— Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме, — подчеркнул он.

Недавно Владимир Соловьев сравнил российского оппозиционера Алексея Навального с Гитлером. Он также назвал Гитлера “смелым человеком”, который, в отличие от Навального, “не косил” от армии.

Запрет российских телеканалов в Латвии

10 февраля вступило в силу решение Национального совета Латвии по электронным СМИ о прекращении трансляции 16 российских телеканалов.

Такое решение было принято из-за того, что на территории Латвии не нашлось ни одного официального представителя этих телеканалов.

8 февраля в Латвии запретили ретрансляцию Россия РТР в год за язык ненависти в сторону Украины.

Источник: Эдгар Ринкевич