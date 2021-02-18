PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Признаки британского и африканского видов: в Финляндии обнаружили новый штамм Covid-19

В Финляндии в лаборатории Vita обнаружили новую мутацию коронавируса Covid-19.

Признаки британского и африканского видов: в Финляндии обнаружили новый штамм Covid-19

По информации на сайте лаборатории, предварительно новый штамм получил название Fin-796H — он содержит признаки как британского, так и южноафриканского вариантов.

— Одна мутация в варианте препятствует надежному выявлению вируса одним из методов, рекомендованных ВОЗ весной прошлого года, — заявил доцент кафедры клинической микробиологии Саккаре Йокиранта.

Читайте
На 70% смертельнее: ученые исследовали британский штамм Covid-19

По словам финских специалистов, причин для паники нет, поскольку большинством практикуемых тестов этот вариант вируса обнаружено.

Однако в лаборатории не указано, является ли новая мутация коронавируса более заразной и смертельной, как предыдущие штаммы.

На днях в Великобритании обнаружили еще один штамм коронавируса. Новый вариант вируса, известный под названием В1525, исследуется учеными университета Эдинбурга, которые утверждают, что обнаружили его в геномах из 10 стран, среди которых: Дания, США и Австралия.

Сейчас этот штамм коронавируса был обнаружен у 32 человек.

Источник: Vita

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка