В Финляндии в лаборатории Vita обнаружили новую мутацию коронавируса Covid-19.

По информации на сайте лаборатории, предварительно новый штамм получил название Fin-796H — он содержит признаки как британского, так и южноафриканского вариантов.

— Одна мутация в варианте препятствует надежному выявлению вируса одним из методов, рекомендованных ВОЗ весной прошлого года, — заявил доцент кафедры клинической микробиологии Саккаре Йокиранта.

По словам финских специалистов, причин для паники нет, поскольку большинством практикуемых тестов этот вариант вируса обнаружено.

Однако в лаборатории не указано, является ли новая мутация коронавируса более заразной и смертельной, как предыдущие штаммы.

На днях в Великобритании обнаружили еще один штамм коронавируса. Новый вариант вируса, известный под названием В1525, исследуется учеными университета Эдинбурга, которые утверждают, что обнаружили его в геномах из 10 стран, среди которых: Дания, США и Австралия.

Сейчас этот штамм коронавируса был обнаружен у 32 человек.

Источник: Vita