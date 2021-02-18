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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Премьер Грузии уходит в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о своей отставке. Причиной он назвал разногласия в команде.

Премьер Грузии уходит в отставку

Об этом он заявил на специальном брифинге.

— Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами есть наибольшим риском для будущего нашей страны, — сказал он.

Георгий Гахария стал премьер-министром после отставки Мамуки Бахтадзе в сентябре 2019 года. После победы Грузинской мечты на парламентских выборах 31 октября 2020 года, Гахария был повторно утвержден главой правительства.

Источник: Эхо Кавказа

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