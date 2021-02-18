Министерство национальной безопасности США (DHS) за последние несколько недель изъяло более 11 млн фальшивых медицинских масок N95, которые были предназначены для работников, работающих с больными коронавирусом.

Партии защитных масок изъяли посредством проведения ряда операций в пяти штатах.

Секретарь DHS Алехандро Майоркас сообщил, что на следующей неделе ожидается еще больше мероприятий правоприменения. Чиновники заявляют, что ожидается открытие уголовных производств, и подчеркнули опасность мошеннических защитных средств.

Кроме того, в Министерстве национальной безопасности США подчеркнули, что это была последняя победа в долгосрочной битве против мошеннических попыток получить прибыль от пандемии коронавируса.

Мошенничество в Украине

В Киеве задержали мужчину, который продавал отрицательные тесты на коронавирус.

Житель Дарницкого района за 500 грн подделывал справки о тестировании на Covid-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) для выезда за границу.

Документы киевлянин изготовлял иностранными языками. Заказчики должны были заплатить средства после получения справки по почте.