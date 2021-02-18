PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Оксана Доротюк |

В США изъялы более 11 млн фальшивых медицинских масок, предназначенных для врачей

Министерство национальной безопасности США (DHS) за последние несколько недель изъяло более 11 млн фальшивых медицинских масок N95, которые были предназначены для работников, работающих с больными коронавирусом.

люди в масках

Партии защитных масок изъяли посредством проведения ряда операций в пяти штатах.

Секретарь DHS Алехандро Майоркас сообщил, что на следующей неделе ожидается еще больше мероприятий правоприменения. Чиновники заявляют, что ожидается открытие уголовных производств, и подчеркнули опасность мошеннических защитных средств.

Читайте
Прикрываются темой вакцинации от Covid-19: хакеры атакуют украинцев

Кроме того, в Министерстве национальной безопасности США подчеркнули, что это была последняя победа в долгосрочной битве против мошеннических попыток получить прибыль от пандемии коронавируса.

Мошенничество в Украине

В Киеве задержали мужчину, который продавал отрицательные тесты на коронавирус.

Житель Дарницкого района за 500 грн подделывал справки о тестировании на Covid-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) для выезда за границу.

Документы киевлянин изготовлял иностранными языками. Заказчики должны были заплатить средства после получения справки по почте.

Источник: The Washington Post

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх