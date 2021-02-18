По состоянию на 18 февраля коронавирус в мире обнаружили у 109 594 835 жителей планеты. За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 377 469 людей.

За период пандемии от осложнений Covid-19 умерли 2 424 060 пациентов, за сутки зафиксировали 10 148 новых летальных случаев.

Где больше всего больных коронавирусом

США — 27 491 574;

Индия — 10 950 201;

Бразилия — 9 921 981;

Российская Федерация — 4 125 598;

Великобритания — 4 071 189.

Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17 место.

Страны с наибольшим количеством смертей

США — 484 379;

Бразилия — 240 940;

Мексика — 175 986;

Индия — 156 014;

Великобритания — 118 933.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 18 февраля 2021 года в Украине обнаружили 1 287 141 случаев коронавируса.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. За последние сутки зафиксировали 6 237 новых случаев заболевания опасным вирусом.

Подробнее о статистике коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ