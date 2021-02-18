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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

За сутки умерли более 10 тыс. людей: коронавирус в мире 18 февраля

По состоянию на 18 февраля коронавирус в мире обнаружили у 109 594 835 жителей планеты. За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 377 469 людей.

коронавірус

За период пандемии от осложнений Covid-19 умерли 2 424 060 пациентов, за сутки зафиксировали 10 148 новых летальных случаев.

Где больше всего больных коронавирусом

  • США — 27 491 574;
  • Индия — 10 950 201;
  • Бразилия — 9 921 981;
  • Российская Федерация — 4 125 598;
  • Великобритания — 4 071 189.

Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17 место.

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Страны с наибольшим количеством смертей

  • США — 484 379;
  • Бразилия — 240 940;
  • Мексика — 175 986;
  • Индия — 156 014;
  • Великобритания — 118 933.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 18 февраля 2021 года в Украине обнаружили 1 287 141 случаев коронавируса.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. За последние сутки зафиксировали 6 237 новых случаев заболевания опасным вирусом.

Подробнее о статистике коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

ИсточникВОЗ

Фото: Depositphotos

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