По состоянию на 18 февраля коронавирус в мире обнаружили у 109 594 835 жителей планеты. За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 377 469 людей.
За период пандемии от осложнений Covid-19 умерли 2 424 060 пациентов, за сутки зафиксировали 10 148 новых летальных случаев.
Где больше всего больных коронавирусом
- США — 27 491 574;
- Индия — 10 950 201;
- Бразилия — 9 921 981;
- Российская Федерация — 4 125 598;
- Великобритания — 4 071 189.
Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17 место.
Страны с наибольшим количеством смертей
- США — 484 379;
- Бразилия — 240 940;
- Мексика — 175 986;
- Индия — 156 014;
- Великобритания — 118 933.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 18 февраля 2021 года в Украине обнаружили 1 287 141 случаев коронавируса.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. За последние сутки зафиксировали 6 237 новых случаев заболевания опасным вирусом.
Подробнее о статистике коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.
Источник: ВОЗ