В конце недели стоимость биткоина снова выросла и превысила $53 тыс. Такие данные обнародовал портал CoinDesk.

Хотя еще два дня назад, утром 17 февраля, криптовалюта торговалась на уровне $51 тыс. Стоимость биткоина начала расти примерно с 8 февраля, когда компания Илона Маска Tesla, которая занимается производством электромобилей, сообщила, что инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту.

Положительно повлияло на рост и то, что Tesla планирует начать принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои товары.

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В начале года резкий скачок стоимости биткоина фиксировали, когда в январе Палата представителей США объявила импичмент бывшему президенту Штатов Дональду Трампу. Тогда на фоне этой новости стоимость биткоина была на уровне $38,7 тыс.

В то же время сам Илон Маск заявил, что электронная валюта не намного лучше, чем наличные деньги. Также он прокомментировал инвестиции компании Tesla в биткоин и отметил, что решения не зависят напрямую от его мнения.