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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Маловероятно, что коронавирус завезли в Китай из другой страны — ВОЗ

В ВОЗ сообщили: маловероятно, что коронавирус могли завезти в Китай из другой страны в замороженных продуктах или каким-то другим способом.

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По словам главы группы экспертов Всемирной организации здравоохранения Питера Бен Эмбарека, в КНР были обнаружены лишь единичные случаи коронавируса в замороженных продуктах, и их не могли завезти в страну в 2019 году, когда в мире не фиксировали Covid-19 ни в одном месте.

— Идея попадания вируса в Китай в 2019 году через продукты питания — это не та версия, на которой мы фокусируемся, — отметил Эмбарек.

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Кроме того, он добавил, что ВОЗ склоняется к версии, что коронавирус мог распространиться на рынке в Ухане через замороженное мясо местного скота.

ВОЗ о коронавирусе

Члены миссии Всемирной организации здравоохранения, исследовавшие возникновение коронавируса в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, обнаружили, что масштаб пандемии мог быть большим, чем считалось ранее.

Источник: ВОЗ

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