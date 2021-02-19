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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Pfizer начала испытывать Covid-вакцину на беременных

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech исследуют эффективность и безопасность своей вакцины от коронавируса для беременных женщин.

Pfizer начала испытывать Covid-вакцину на беременных

Первые участницы уже сделали прививки. В исследовании будут участвовать 4 тыс. беременных женщин из США, Канады, Аргентины, Бразилии, Чили, Мозамбики, Южной Африки, Великобритании и Испании в возрасте от 18 лет. Иммунизацию проводят на 24-34 неделях беременности.

Каждая женщина будет участвовать в исследовании от 7 до 10 месяцев. Индивидуальные сроки зависят от того, что именно получила девушка — вакцину или плацебо.

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Женщины, которые изначально получили плацебо, позже должны будут вакцинироваться во время исследования. Также родившиеся дети будут находиться под наблюдением до шестимесячного возраста.

До конца 2021 года компании Pfizer и BioNTech планируют начать исследования Covid-вакцины у детей в возрасте до 11 лет. Компании также хотят исследовать действие Covid-вакцины у людей с ослабленной иммунной системой.

Вакцинация в Украине

До конца этой недели Украина должна получить первую партию вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca, которую заказали в Индии. В страну должны прибыть 500 тыс. доз.

В то же время поставки вакцины от фармацевтической компании Pfizer в рамках инициативы COVAX переносят на конец февраля. Украина рассчитывает на поставку 117 тыс. доз вакцины этой фирмы.

Источник: BioNTech

Фото: Depositphotos

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