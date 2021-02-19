PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Более 300 тыс. новых случаев за сутки: коронавирус в мире 19 февраля

19 февраля в мире коронавирусом заболели уже 109 997 288 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 384 448 инфицированных.

коронавірус в україні

С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 435 145 пациентов. За сутки зафиксировали 10 471 новых летальных случаев.

Список стран с наибольшим количеством больных:

  • США — 27 560 643 (+69 069);
  • Индия — 10 963 394 (+13 193);
  • Бразилия — 9 978 747 (+56 766);
  • Россия — 4 139 031 (+13 433);
  • Великобритания — 4 083 246 (+12 057).

Украина в рейтинге распространения коронавируса занимает 17 место.

Больше всего летальных случаев от начала пандемии зафиксировали в США — 486 970. За минувшие сутки умер еще 2 591 больной.

В Бразилии от начала пандемии умерли 242 090 человек, в Индии — 156 111. На третьем месте по уровню летальности от коронавируса оказалась Великобритания — здесь 119 387 смертей.

В Италии с начала пандемии умерли 94 887 больных, а пятерку антилидеров замыкает Франция с 82 959 летальными исходами.

Коронавирус в Украине

Между тем ситуация с Covid-19 в Украине не улучшается. Так, в стране уже два дня подряд фиксируют более 6 тыс. больных.

В частности 19 февраля коронавирус в Украине подтвердили у 6 531 человека, общее количество инфицированных составляет 1 293 672.

За последние сутки умерло от осложнений еще 120 человек, за время пандемии — 24 972. Выздоровеле 5 857 граждан, в целом — 1 139 977.

Источник: ВОЗ

Фото: Pexels

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх