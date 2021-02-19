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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

США страдают от снежного шторма: число погибших выросло до 36

Вследствие аномального похолодания и снежного шторма в США погибли по меньшей мере 36 человек.

США страдают от снежного шторма: число погибших выросло до 36

Большинство смертей произошло из-за очень сильного гололеда на дорогах, увеличилось количество ДТП.

На втором месте — отравления угарным газом. В попытке согреться люди использовали свои авто или генераторы, которые и стали источником ядовитого вещества.

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В городе Хьюстон нашли мертвую женщину и ее ребенка, они завели машину в гараже, закрыли двери и окна, чтобы согреться, и задохнулись угарным газом.

Еще шестеро американцев умерли от переохлаждения в дороге.

Больше всего людей погибло в Техасе, так как он больше всего пострадал от снежного шторма. В штатах Миссисипи и Луизиана более 172 тыс. и 129 тыс. человек остались без электричества.

Непогода в Америке

15 февраля начался настоящий ледяной шторм в США, деревья ломались от веса обледеневших веток, а важные дороги оказались заблокированы.

Более 270 тыс. Американцев остались без электричества, в штате Орегона ввели чрезвычайное положение.

Источник: AP

Фото: Pixabay

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