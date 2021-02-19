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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В Польше рассказали, когда смогут перепродать Украине вакцину от коронавируса

Представители властей Польши рассказали, когда собираются перепродать Украине обещанные партии вакцины против коронавируса.

Вакцина

По словами заместителя главы Минздрава страны Томаша Милковского, это произойдет, когда компании перестанут задерживать поставки в саму Польшу.

— Еще не определен конкретный срок перепродажи этих доз. Были ожидания, что это произойдет в апреле, — отметил Томаш Милковский.

В рамках этих поставок Польша должна получить 20 млн доз вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca, 16 млн из них используют для иммунизации собственного населения, 4 млн — перепродадут в Украину, Грузию и Албанию.

Вакцина против коронавируса

В феврале 2021 года в Польше сообщили, что в ближайшее время она сможет перепродать Украине вакцину против коронавируса.

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Речь идет о 1,2 млн дозах вещества от AstraZeneca.

Подробнее о вакцинах против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Onet.pl

Фото: Depositphotos

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