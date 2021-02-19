Представители властей Польши рассказали, когда собираются перепродать Украине обещанные партии вакцины против коронавируса.
По словами заместителя главы Минздрава страны Томаша Милковского, это произойдет, когда компании перестанут задерживать поставки в саму Польшу.
— Еще не определен конкретный срок перепродажи этих доз. Были ожидания, что это произойдет в апреле, — отметил Томаш Милковский.
В рамках этих поставок Польша должна получить 20 млн доз вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca, 16 млн из них используют для иммунизации собственного населения, 4 млн — перепродадут в Украину, Грузию и Албанию.
Вакцина против коронавируса
В феврале 2021 года в Польше сообщили, что в ближайшее время она сможет перепродать Украине вакцину против коронавируса.
Речь идет о 1,2 млн дозах вещества от AstraZeneca.
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Источник: Onet.pl