В Японии обнаружили более 90 случаев нового штамма Covid-19

В Японии зафиксировали более 90 случаев нового штамма коронавируса.

В частности 91 случай обнаружили в регионе Канто на востоке Японии и два случая — в аэропорту страны.

По данным Национального института инфекционных заболеваний, вероятнее всего новый штамм возник за границей. Однако этот вид отличается от других, которые время от времени обнаруживали в Японии.

Он имеет мутацию E484K в белке вируса, который может подорвать эффективность вакцин. Это может осложнить преодоление третьей волны пандемии в стране.

По состоянию на 19 февраля в Японии зарегистрировали более 420 тыс. случаев Covid-19, в частности из-за вируса погибли более 7 тыс. людей.

Коронавирус в Украине

19 февраля 2021 года в Украине подтвердили 1 293 672 случаев заболевания Covid-19. Ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной, за сутки заболел 6 531 человек.

За последние сутки от вируса погибли еще 120 людей, за все время пандемии умерли 24 972 человек. Выздоровели 5 857 граждан, в общем 1 139 977 людей смогли победить заболевание.