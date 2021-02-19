Соединенные Штаты Америки вдвое увеличат расходы на поддержку вакцинации в мире. Страна выделит $4 млрд на международную инициативу по справедливому распределению вакцины Covax. Ранее планировалось выделение лишь $2 млрд.

— Коронавирус показал нам, что ни одна нация не может действовать сама перед лицом пандемии. Сегодня президент Байден принимает меры для поддержки наиболее уязвимых стран мира и защиты американцев от Covid-19, — говорится в сообщении Белого дома.

Дополнительные $2 млрд власти США выделит в течение 2021-2022 годов, средства послужат расширению охвата Covax. Однако транш пройдет в случае выполнения донорских обязательств и поставки первых доз вакцины в бедные страны.

Коронавирус в США

В США — одна из самых сложных ситуаций по распространению коронавируса. Всего в стране обнаружили 27 491 574 случаев заражения. За время пандемии от Covid-19 умерло более 484 тыс. американцев.

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