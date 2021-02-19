В Польше сделали прививки от коронавируса уже 2,5 млн граждан. В течение 18 февраля был сделан больше всего инъекций — более 160 тыс.

Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский. По состоянию на 18 февраля 862 тыс. поляков уже прошли второй этап вакцинации, получив дополнительную дозу препарата.

Массовая вакцинация населения началась в стране в конце 2020 года. Граждане получают прививки добровольно и бесплатно. Польша использует препараты пяти производителей. В общем страна закупила более 90 млн доз вещества.

????Dziś (na g 20) przekroczyliśmy 160 tys szczepień dziennie. Łącznie ponad 2,5 mln szczepień — w tym drugą dawkę otrzymało już 862 tys. #szczepimysie pic.twitter.com/MGV5Li5h61 — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) February 18, 2021

Польша перепродаст Украине вакцину

Польша планирует продать Украине вакцину AstraZeneca, речь идет о поставках 1,2 млн доз препарата. Польша получит 20 млн доз вещества, большую часть из которых использует для собственных нужд.

4 млн доз разделят между Украиной, Грузией и Албанией.