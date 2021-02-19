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Факты / Мир
Людмила Богданова |

За день более 160 тыс. прививок: Польша вакцинировала 2,5 млн граждан

В Польше сделали прививки от коронавируса уже 2,5 млн граждан. В течение 18 февраля был сделан больше всего инъекций — более 160 тыс.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский. По состоянию на 18 февраля 862 тыс. поляков уже прошли второй этап вакцинации, получив дополнительную дозу препарата.

Массовая вакцинация населения началась в стране в конце 2020 года. Граждане получают прививки добровольно и бесплатно. Польша использует препараты пяти производителей. В общем страна закупила более 90 млн доз вещества.

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Польша перепродаст Украине вакцину

Польша планирует продать Украине вакцину AstraZeneca, речь идет о поставках 1,2 млн доз препарата. Польша получит 20 млн доз вещества, большую часть из которых использует для собственных нужд.

4 млн доз разделят между Украиной, Грузией и Албанией.

Фото: Dreamstime

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