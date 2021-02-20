В Ивано-Франковской области разворачивают блокпосты из-за сложной эпидемиологической ситуации. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

На карантинных пунктах медики будут проверять состояние здоровья и мерить температуру гражданам, которые путешествуют. В случае выявления признаков заболевания, их будут отправлять в больницы.

Всего на Прикарпатье образуют 16 карантинных постов. Большинство из них будут работать с 6.00 до 21.00, пять пунктов будут круглосуточными.

В Великобритании чиновников призывают немедленно передать вакцину развивающимся странам, а не ждать, пока появится избыток. Такую просьба озвучила новая руководительница Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

В Ирландии сообщили о трех случаях бразильского варианта Covid-19. Эти факты непосредственно связаны с недавними поездками в эту страну.

В Аргентине министр здравоохранения Гиннес Гонсалес Гарсия подал в отставку из-за обвинений в неправильном распределении вакцин. Покинуть пост министра попросил президент страны Альберто Фернандес.

Скандал из-за распределения вакцин в Аргентине разгорелся после заявления журналиста Орасио Вербитски в эфире одной из радиостанций. Мужчина сообщил, что получил прививку от коронавируса без очереди благодаря министру здравоохранения.

В США до 21 марта продолжили закрытие сухопутных границ с Канадой и Мексикой для необязательных путешествий.

Во Франции готовятся к дальнейшим ограничениям из-за увеличения показателей смертности. Мер по сдерживанию болезни требуют Ницца и прилегающий регион.

Количество больных Covid-19

По состоянию на 20 февраля в Украине зафиксировано 1 299 967 случаев коронавируса. За последние сутки заболели 6 295 человек, в том числе 223 медицинских работника и 429 детей.

Количество за день увеличилось на 73, в целом за период пандемии зарегистрировано 25 045 летальных случаев.

За прошедшие сутки было проведено 67 017 тестов, госпитализация понадобилась 2 225 пациентам. В то же время излечиться удалось уже 1 144 516 украинцам, за последние сутки выздоровели 4 539 человек.

Подробнее о коронавирусе в Украине 20 февраля читайте в материале Фактов ICTV.