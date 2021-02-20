Из-за снежной бури в США погибли почти 60 людей

В США погибли почти 60 человек из-за сильных морозов и ледяной бури.

Больше всего жертв в Техасе. Власти США побаиваются того, что количество погибших людей может увеличиться.

Причинами смерти стали отравление угарным газом, ДТП на дорогах, домашние пожары и сильное переохлаждение организма.

Из-за сильной ледяной бури во многих районах Техаса в домах отключили электричество. Также в некоторых местностях прорвало трубы, из-за чего сотни тысяч человек остались без доступа к воде.

В настоящее время без света остались около 150 тыс. жителей США, проблемы с водоснабжением затронули 14 млн местных жителей Техаса.

Президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия. Это может помочь направить федеральное финансирование на ликвидацию последствий непогоды в стране.

Ледяной шторм в США

В США начался зимний шторм, из-за которого у более 270 тыс. жителей штата Орегон нет электричества.

Температура в стране достигла отметки до -35 градусов. Многие штаты открыли утепленные помещения, чтобы помочь бездомным жителям справиться с холодом.

Многие деревья сломались из-за веса покрытого льда и упали на электролинии, заблокировав несколько дорог в Орегоне. Непогода в США создала опасные условия для передвижения по штатам, в некоторых штатах остановили автобусные перевозки.

Фото: Clypian