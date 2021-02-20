Президент США Джо Байден после преодоления пандемии коронавируса хочет прекратить распространение рака.

– Как только мы победим Covid-19, сделаем все возможное, чтобы покончить с раком, – сказал Байден во время осмотра завода по производству вакцин Pfizer в Мичигане.

По его словам, онкологические заболевания являются второй причиной смертности в США после сердечно-сосудистых заболеваний.

Байден обещает объединить ведущих ученых страны для передовых исследований рака и других заболеваний.

В 2015 году сын Джо Байдена Бо умер от рака мозга. Ему было 46.

Лечения рака в Украине

В 2021 году Министерство здравоохранения разработает протоколы и стандарты лечения рака в Украине.

Ведомство будет работать над протоколами по лечению рака легких, молочной железы, желудка и лимфомы.

Совместно с общественными организациями Минздрав планирует создать коммуникационный план по профилактике заболеваний.

Источник: FoxNews