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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

После победы над Covid-19 рак будет следующим – Байден

Президент США Джо Байден после преодоления пандемии коронавируса хочет прекратить распространение рака.

Джо Байден

– Как только мы победим Covid-19, сделаем все возможное, чтобы покончить с раком, – сказал Байден во время осмотра завода по производству вакцин Pfizer в Мичигане.

По его словам, онкологические заболевания являются второй причиной смертности в США после сердечно-сосудистых заболеваний.

Байден обещает объединить ведущих ученых страны для передовых исследований рака и других заболеваний.

В 2015 году сын Джо Байдена Бо умер от рака мозга. Ему было 46.

Лечения рака в Украине

В 2021 году Министерство здравоохранения разработает протоколы и стандарты лечения рака в Украине.

Ведомство будет работать над протоколами по лечению рака легких, молочной железы, желудка и лимфомы.

Совместно с общественными организациями Минздрав планирует создать коммуникационный план по профилактике заболеваний.

Источник: FoxNews

Фото: Dreamstime

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