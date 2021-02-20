По состоянию на 20 февраля коронавирус в мире обнаружили у 110 384 747 жителей планеты.
За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 381 841 человека.
За весь период пандемии от осложнений Covid-19 умерли 2 446 008 пациентов, за сутки зафиксировали 10 715 новых летальных случаев.
Украина в мировом рейтинге распространения болезни занимает 16 место. За последние сутки Украина поднялась на одно место вверх в списке по количеству случаев заболевания коронавирусом — еще вчера страна была на 17 месте.
Где больше всего больных коронавирусом
- США — 27 628 834;
- Индия — 10 997 387;
- Бразилия — 10 030 626;
- Российская Федерация — 4 151 984;
- Великобритания — 4 095 273.
Страны с наибольшим количеством смертей
- США — 489 351;
- Бразилия — 243 457;
- Мексика — 178 108;
- Индия — 156 212;
- Великобритания — 119 920.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 20 февраля в Украине зафиксировали 1 299 967 случаев заболевания Covid-19. За последние сутки на территории страны заболели 6 295 человек, в частности 223 медицинских работников и 429 детей. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего.
Количество смертей за день увеличилось на 73, в общем за период пандемии зарегистрировано 25 045 летальных случаев.
За прошедшие сутки провели 67 017 тестов, 2 225 пациентов госпитализировали в больницы. В то же время уже 1 144 516 украинцев вылечились от страшного вируса, за последние сутки болезнь преодолели 4 539 человек.