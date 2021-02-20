По состоянию на 20 февраля коронавирус в мире обнаружили у 110 384 747 жителей планеты.

За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 381 841 человека.

За весь период пандемии от осложнений Covid-19 умерли 2 446 008 пациентов, за сутки зафиксировали 10 715 новых летальных случаев.

Украина в мировом рейтинге распространения болезни занимает 16 место. За последние сутки Украина поднялась на одно место вверх в списке по количеству случаев заболевания коронавирусом — еще вчера страна была на 17 месте.

Где больше всего больных коронавирусом

США — 27 628 834;

Индия — 10 997 387;

Бразилия — 10 030 626;

Российская Федерация — 4 151 984;

Великобритания — 4 095 273.

Страны с наибольшим количеством смертей

США — 489 351;

Бразилия — 243 457;

Мексика — 178 108;

Индия — 156 212;

Великобритания — 119 920.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 20 февраля в Украине зафиксировали 1 299 967 случаев заболевания Covid-19. За последние сутки на территории страны заболели 6 295 человек, в частности 223 медицинских работников и 429 детей. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего.

Количество смертей за день увеличилось на 73, в общем за период пандемии зарегистрировано 25 045 летальных случаев.

За прошедшие сутки провели 67 017 тестов, 2 225 пациентов госпитализировали в больницы. В то же время уже 1 144 516 украинцев вылечились от страшного вируса, за последние сутки болезнь преодолели 4 539 человек.