Глава США Джо Байден готовится провести свою первую встречу на международном уровне. Он встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Мероприятие запланировано на вторник, 23 февраля. Оно пройдет в дистанционном режиме.

Во время встречи представители стран обсудят ряд вопросов, среди которых — борьба с пандемией коронавируса, изменениями климата, экономическая тема.

Кроме того, страны планируют расширить сотрудничество после того, как отношения между ними были натянутыми в связи решением США заблокировать поддерживаемый Канадой трубопровод Keystone XL.

Деятельность Байдена на посту президента США

Президент США Джо Байден уже озвучил свою позицию касательно ряда вопросов, среди которых — строительство российского газопровода Северный поток-2.

Читайте Байден призвал защищать суверенитет Украины и напомнил об угрозах со стороны РФ

Он считает эту сделку неудачной для Европы.

Подробнее о деятельности Джо Байдена читайте на Фактах ICTV.