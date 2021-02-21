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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Байден проведет встречу с Трюдо: о чем будут договариваться США и Канада

Глава США Джо Байден готовится провести свою первую встречу на международном уровне. Он встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Джо Байден

Мероприятие запланировано на вторник, 23 февраля. Оно пройдет в дистанционном режиме.

Во время встречи представители стран обсудят ряд вопросов, среди которых — борьба с пандемией коронавируса, изменениями климата, экономическая тема.

Кроме того, страны планируют расширить сотрудничество после того, как отношения между ними были натянутыми в связи решением США заблокировать поддерживаемый Канадой трубопровод Keystone XL.

Деятельность Байдена на посту президента США

Президент США Джо Байден уже озвучил свою позицию касательно ряда вопросов, среди которых — строительство российского газопровода Северный поток-2.

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Он считает эту сделку неудачной для Европы.

Подробнее о деятельности Джо Байдена читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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