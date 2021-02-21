Глава США Джо Байден готовится провести свою первую встречу на международном уровне. Он встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Мероприятие запланировано на вторник, 23 февраля. Оно пройдет в дистанционном режиме.
Во время встречи представители стран обсудят ряд вопросов, среди которых — борьба с пандемией коронавируса, изменениями климата, экономическая тема.
Кроме того, страны планируют расширить сотрудничество после того, как отношения между ними были натянутыми в связи решением США заблокировать поддерживаемый Канадой трубопровод Keystone XL.
Деятельность Байдена на посту президента США
Президент США Джо Байден уже озвучил свою позицию касательно ряда вопросов, среди которых — строительство российского газопровода Северный поток-2.
Он считает эту сделку неудачной для Европы.
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