В Великобритании хотят привить против коронавируса каждого взрослого гражданина страны. Местные власти хотят сделать это до конца июля 2021 года.

Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

— Мы будем стремиться предложить прививку каждому взрослому до конца июля, помогая наиболее уязвимым слоям населения, — заявил Борис Джонсон.

Речь пока идет о введении первой дозы вакцины против коронавируса. При этом людям старше 50 лет первую дозу вещества хотят ввести до 15 апреля 2021 года.

Также в Великобритании планируют ослаблять карантинные ограничения.

Коронавирус в Великобритании

Из-за появления в Великобритании нового штамма коронавируса в стране значительно ухудшилась эпидситуация.

В стране начали фиксировать большее количество новых больных и больше летальных исходов.

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