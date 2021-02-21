В Испании из-за пандемии коронавируса значительно вырос внешний долг, сейчас его уровень — самый высокий за последнее столетие.
В течение 2020 года задолженность страны увеличилась на €112 438 млн. Эта сумма равняется количеству денег, которое Испания ежегодно выделяет на выплаты пенсий.
Соотношение долга государства к объему испанской экономики выросло с 95,5% ВВП в 2019 году до 117,1% в конце 2020 года.
Такой же сложной ситуация в стране была в 1902 году, когда соотношение долга страны к ВВП достигло 123,6%.
Сейчас же увеличению долга поспособствовали меры по борьбе с коронавирусом, которые приняли местные власти.
Экономическая ситуация в мире
Из-за пандемии коронавируса экономическая ситуация обострилась не только в Испании, но и в других странах мира.
Например, экономика Великобритании упала до исторического минимума.
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Источник: Euractiv