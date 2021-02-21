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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Маски придется носить и в 2022 году — ученые из США

Необходимость носить защитные маски в общественных местах может остаться для американцев до 2022 года. Но такого развития событий можно избежать.

люди в масках

Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Он отметил, что положительно на эту ситуацию может повлиять существенное снижение заболеваемости коронавирусом и вакцинация от болезни абсолютного большинства жителей США.

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Благодаря этому американцы смогут раньше перестать носить маски.

Однако Фаучи не смог назвать сроки возвращения к нормальной жизни, поскольку на это влияют многие факторы, развитие и поведение, которое нельзя предсказать.

Коронавирус в мире

Коронавирус продолжает распространяться по миру. По данным ВОЗ, по состоянию на 21 февраля в мире зафиксировали 110,6 млн случаев заражения Covid-19.

От осложнений, которые вызвала болезнь, умерли 2,4 млн. В то же время ситуация с заболеваемость в Украине улучшается.

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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