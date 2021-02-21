Мать экс-нападающего Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо Мигелина Элои Дос Сантос скончалась от коронавируса.

Женщина заболела Covid-19 еще в декабре 2020 года.

Тогда ее поместили в отделение интенсивной терапии, где она проходила лечение. Однако врачам не удалось спасти ее жизнь.

Сам Роналдиньо отреагировал на трагическое событие, установив черный аватар на своей официальной странице в Тwitter.

При этом он пока никак не прокомментировал смерть матери.

???????????????? Mucha fuerza para Ronaldinho en este momento tan difícil: Miguelina, su mamá, murió de Covid-19. Te bancamos siempre, crack???? pic.twitter.com/aBfrSY8NJ7 — Diario Olé (@DiarioOle) February 21, 2021

Смерть Диего Марадоны

В августе 2020 года бывшую звезду футбола Бразилии Роналдиньо отпустили из-под ареста.

Экс-футболист пять месяцев был заключен за подделку паспорта.

Подробнее о личной жизни и деятельности Роналдиньо читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Diario Olé