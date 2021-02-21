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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Мать Роналдиньо умерла от коронавируса

Мать экс-нападающего Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо Мигелина Элои Дос Сантос скончалась от коронавируса.

Роналдиньо

Женщина заболела Covid-19 еще в декабре 2020 года.

Тогда ее поместили в отделение интенсивной терапии, где она проходила лечение. Однако врачам не удалось спасти ее жизнь.

Сам Роналдиньо отреагировал на трагическое событие, установив черный аватар на своей официальной странице в Тwitter.

При этом он пока никак не прокомментировал смерть матери.

Смерть Диего Марадоны

В августе 2020 года бывшую звезду футбола Бразилии Роналдиньо отпустили из-под ареста.

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Экс-футболист пять месяцев был заключен за подделку паспорта.

Подробнее о личной жизни и деятельности Роналдиньо читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Diario Olé

Фото: Dreamstime

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