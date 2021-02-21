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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Первая — 84-летняя женщина, которая пережила войну: Австралия начала Covid-вакцинацию

Австралия, которая ранее заявляла, что не будет спешить с одобрением вакцин и иммунизацией населения от коронавируса, начала массовую вакцинацию.

Вакцинація

В стране начали делать прививки 21 февраля 2021 года, вакцинация проводится веществом от компании Pfizer.

Первой укол уже сделали 84-летней австралийке Джейн Малисяк, которая пережила Вторую мировую войну.

Среди первых прививки сделали премьер-министру страны Скотту Моррисону и главному санитарному врачу Полу Келли.

Вакцинация против коронавируса

С декабря 2020 года в мире проходит процесс вакцинации населения от коронавируса. Тогда Австралия заявляла, что не будет спешить с этим процессом, ведь в стране не такая напряженная ситуация с вирусом, как в других государствах.

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В Украине же пока только ожидают первых поставок вещества. Иммунизация населения должна начаться в конце февраля 2021 года.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Xinhua, ABC

Фото: Dreamstime

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