Австралия, которая ранее заявляла, что не будет спешить с одобрением вакцин и иммунизацией населения от коронавируса, начала массовую вакцинацию.
В стране начали делать прививки 21 февраля 2021 года, вакцинация проводится веществом от компании Pfizer.
Первой укол уже сделали 84-летней австралийке Джейн Малисяк, которая пережила Вторую мировую войну.
Среди первых прививки сделали премьер-министру страны Скотту Моррисону и главному санитарному врачу Полу Келли.
Вакцинация против коронавируса
С декабря 2020 года в мире проходит процесс вакцинации населения от коронавируса. Тогда Австралия заявляла, что не будет спешить с этим процессом, ведь в стране не такая напряженная ситуация с вирусом, как в других государствах.
В Украине же пока только ожидают первых поставок вещества. Иммунизация населения должна начаться в конце февраля 2021 года.
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