Коронавирус продолжает распространяться по миру. По данным ВОЗ, по состоянию на 21 февраля в мире зафиксировали 110,6 млн случаев заражения Covid-19. От осложнений, причиной болезнь, умерли 2,4 млн. В то же время ситуация с заболеваемость в Украине улучшается.

Факты ICTV подготовили главные новости о коронавирус по 21 февраля.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 21 февраля 2021 года в Украине обнаружили 1 30 4456 случаев коронавируса. За сутки зафиксировали 4 489 новых случаев.

Умерло 58 человек, за время пандемии — 25 103. выздоровели за день 1 557 пациентов, в общем — 1 146 073.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов договорился о поставках 500 тыс. Доз вакцины против коронавируса Covishield из Индии. Таким образом Украина станет одной из первых стран, которая получит индийскую вакцину.

Коронавирус в мире

Лидерами по количеству заболеваемости Covid-19 остаются США (27,7 млн), Индия (10,9 млн), Бразилия (10 млн), Российская Федерация (4,1 млн) и Великобритания (4 млн).

Австралия начала массовую вакцинацию от коронавируса. Иммунизацию проводят веществом от компании Pfizer. Первой укол уже сделали 84-летней австралийцы Джейн Малисяк, которая пережила Вторую мировую войну.

В Великобритании хотят сделать прививку против коронавируса каждому взрослому гражданину страны. Местные власти хотят сделать это до конца июля 2021 года. Также в Великобритании планируют ослаблять карантин.

В Черногории начали вакцинацию населения российским препаратом Спутник V. Первым вакцинировали 66-летнего жителя дома престарелых.

В Швеции выявили первый случай заражения мутировавшим бразильским штаммом коронавируса. Заразились четыре человека.

Мэр французского города Ниццы Кристиан Эстрози заявил о необходимости введения локдауна в этом районе на выходные. Он считает, что это поможет остановить поток посетителей и обуздать резкий всплеск коронавирусной инфекции.

Вакцина от Covid-19 компаний Pfizer/BioNTech способна не только защищать от коронавируса, а также предотвращать его передачи