Какая область в Украине первой получит вакцину против коронавируса

Черниговская область одна из первых получит вакцины для прививки медработников против коронавируса.

Об этом написал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

— Посетил областной склад для хранения иммунобиологических препаратов на базе детской клинической больницы области и Черниговскую областную клиническую больницу (отделение для оказания помощи больным с Covid-19), с которой собственно и начнется вакцинация медиков в Черниговской области, — написал Ляшко.

Он также побывал в кабинете прививок в этом медицинском учреждении. По его словам, учреждение подготовлено ​​и укомплектовано всем необходимым для проведения вакцинации: сумками-холодильниками с холодовыми элементами, манипуляционным столиком, наборами лекарственных средств, медицинскими изделиями для оказания медицинской помощи при неотложных состояниях, антисептиками и другими изделиями.

Ляшко отметил, что шприцы для инъекций и коробки безопасной утилизации шприцев будут доставлены в область вместе с вакциной. А члены мобильной бригады по вакцинации прошли соответствующее обучение и готовы начать прививать.

Вакцинация в Украине

Во время визита в Черниговскую область Виктор Ляшко сообщил, что бесплатную вакцину от коронавируса в Украине смогут получить все желающие.

Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захотят вакцинироваться, — вакцинируются.