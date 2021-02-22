Facebook заблокировал новости о необходимости вакцинации против Covid-19

Компания Facebook начала блокировать сообщения о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса. Это произошло из-за запрета политической рекламы и связанных с ней алгоритмами.

Социальная сеть удалила сообщение о механизмах действия вакцины и расположении пунктов для вакцинации. В Facebook признали наличие проблемы и заявили, что уже восстановили рекламу прививок двух сообществ.

Facebook ввел запрет на политическую рекламу примерно за неделю до выборов президента США в ноябре 2020 года. После этого компания негласно продолжила в своих сервисах запрет на подобные материалы, хотя ее планировали снять через неделю после голосования.

Facebook

Facebook заблокировал просмотр и публикации новостей австралийцам на платформе из-за введенных в стране законов, которые заставляют цифровых гигантов платить за журналистику.

Австралийские издатели могут продолжать публиковать новостной контент на Facebook, но австралийская аудитория не может просматривать или делиться ссылками и сообщениями.

Источник: Politico