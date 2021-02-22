По состоянию на 22 февраля коронавирус в мире обнаружили у 111 102 016 жителей планеты.
За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 338 118 человека.
За весь период пандемии от осложнений Covid-19 умерли 2 462 911 пациентов, за сутки зафиксировали 7 580 новых летальных случаев.
Украина в мировом рейтинге распространения болезни занимает 17 место.
Где больше всего больных коронавирусом
- США — 27 773 047;
- Индия — 11 005 850;
- Бразилия — 10 139 148;
- Российская Федерация — 4 177 330;
- Великобритания — 4 115 513.
Страны с наибольшим количеством смертей
- США — 493 976;
- Бразилия — 245 977;
- Мексика — 179 797;
- Индия — 156 385;
- Великобритания — 120 580.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 22 февраля в Украине зафиксировали 1 307 662 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки на территории страны заболели 3 206 человек, в частности 78 медицинских работников и 216 детей. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего.
За сутки зафиксировали 53 смерти, в общем 25 156 людей погибли от опасного вируса. Коронавирусную инфекцию удалось преодолеть 1 353 украинцам, за весь период пандемии выздоровели 1 147 426 людей.