По состоянию на 22 февраля коронавирус в мире обнаружили у 111 102 016 жителей планеты.

За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 338 118 человека.

За весь период пандемии от осложнений Covid-19 умерли 2 462 911 пациентов, за сутки зафиксировали 7 580 новых летальных случаев.

Украина в мировом рейтинге распространения болезни занимает 17 место.

Где больше всего больных коронавирусом

США — 27 773 047;

Индия — 11 005 850;

Бразилия — 10 139 148;

Российская Федерация — 4 177 330;

Великобритания — 4 115 513.

Страны с наибольшим количеством смертей

США — 493 976;

Бразилия — 245 977;

Мексика — 179 797;

Индия — 156 385;

Великобритания — 120 580.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22 февраля в Украине зафиксировали 1 307 662 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки на территории страны заболели 3 206 человек, в частности 78 медицинских работников и 216 детей. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего.

За сутки зафиксировали 53 смерти, в общем 25 156 людей погибли от опасного вируса. Коронавирусную инфекцию удалось преодолеть 1 353 украинцам, за весь период пандемии выздоровели 1 147 426 людей.