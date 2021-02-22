PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Почти 8 тыс. смертей за сутки: коронавирус в мире 22 февраля

По состоянию на 22 февраля коронавирус в мире обнаружили у 111 102 016 жителей планеты.

Почти 8 тыс. смертей за сутки: коронавирус в мире 22 февраля

За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 338 118 человека.

За весь период пандемии от осложнений Covid-19 умерли 2 462 911 пациентов, за сутки зафиксировали 7 580 новых летальных случаев.

Украина в мировом рейтинге распространения болезни занимает 17 место.

Где больше всего больных коронавирусом

  • США — 27 773 047;
  • Индия — 11 005 850;
  • Бразилия — 10 139 148;
  • Российская Федерация — 4 177 330;
  • Великобритания — 4 115 513.

Страны с наибольшим количеством смертей

  • США — 493 976;
  • Бразилия — 245 977;
  • Мексика — 179 797;
  • Индия — 156 385;
  • Великобритания — 120 580.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22 февраля в Украине зафиксировали 1 307 662 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки на территории страны заболели 3 206 человек, в частности 78 медицинских работников и 216 детей. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего.

За сутки зафиксировали 53 смерти, в общем 25 156 людей погибли от опасного вируса. Коронавирусную инфекцию удалось преодолеть 1 353 украинцам, за весь период пандемии выздоровели 1 147 426 людей.

Источник: World Health Organization

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка