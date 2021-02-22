Полиция Нью-Йорка и Федеральное бюро расследований (ФБР) могли быть причастны к убийству известного защитника прав темнокожих, идеолога религиозной и националистической организации в США под названием Нация ислама Малкольма Икса в 1965 году.

Перед смертью бывший полицейский Рой Вуд написал письмо с покаянием, в котором говорится, что ФБР и полиция договорились об убийстве правозащитника.

Когда Вуда взяли в полицию Нью-Йорка в 1964 году, его работой была необходимость проникновения в организации, борющиеся за права граждан. Целью было найти доказательства, чтобы ФБР могло дискредитировать объекты и арестовать их руководителей.

В день убийства Малкольма Икса Вуд должен был обеспечить задержание людей из службы безопасности Икса перед роковым выступлением в манхэттенском танцевальном зале Одюбон. Также он должен был убедиться, что у дверей зала не будет охраны.

16 февраля 1965 года в газете New York Times вышло сообщение, что в заговоре участвовали три члена “террористической группы” темнокожих и канадская женщина, которые планировали взорвать Статую Свободы, Колокол Свободы и памятник Вашингтону.

— Моей задачей было втянуть двух в тяжелые федеральные преступления, чтобы ФБР могло их арестовать и они не смогли управлять охраной дверей Малкольма Икса 21 февраля 1965 года, — написал Вуд.

В то же время экс-полицейский отметил, что не знал, что целью был именно Малкольм Икс.

Также Вуд писал, что его куратор разработал арест двух ключевых сотрудников службы безопасности Малкольма Икса в сговоре с целью подорвать Статую Свободы за несколько дней до его убийства в 1965 году.

Сейчас его три дочери и семья Вуда хотят добиться нового расследования убийства Малкольма Икса на фоне новых материалов дела. В частности, в офисе окружного прокурора заявили, что ведут активнре рассмотрение этого вопроса.

Кто такой Малкольм Икс

Малкольм Икс — американский политический активист, борец за права афроамериканцев и идеолог движения Нация ислама. Его часто ставят в один ряд с такими защитниками как Мартин Лютер Кинг и Элла Бейкер.

Он родился в 1925 году в Омахе (штат Небраска). В юности он попал в тюрьму за кражу, где познакомился с членами организации Нация ислама, а затем вступил в ее ряды сам.

Там он стал известен под именем Малкольм Икс, после того, как отказался носить свою настоящую фамилию Литтл, из-за уверенности, что эту фамилия присвоили его предкам их бывшие хозяева-рабовладельцы.

Впоследствии Малкольм стал одним из самых популярных лидеров Нации ислама. В 1964 году он покинул организацию после расхождения во взглядах с другими руководителями. Впоследствии он основывал собственную Организацию афроамериканского единства.

21 февраля 1965 года во время проведения одного из собраний новой организации в танцевальном зале Одюбон на Манхэттене его застрелили. В отчете полиции сказано, что у него обнаружили 21 огнестрельное ранение.

Суд признал виновными по делу об убийстве Икса трех членов Нации ислама, но только один из них признал свою вину.