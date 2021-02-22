PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Марія Степанюк |

Полиция и ФБР могли быть причастны к убийству активиста Малкольма Икса в 1965 году

Полиция Нью-Йорка и Федеральное бюро расследований (ФБР) могли быть причастны к убийству известного защитника прав темнокожих, идеолога религиозной и националистической организации в США под названием Нация ислама Малкольма Икса в 1965 году.

Малкольм Икс

Перед смертью бывший полицейский Рой Вуд написал письмо с покаянием, в котором говорится, что ФБР и полиция договорились об убийстве правозащитника.

Когда Вуда взяли в полицию Нью-Йорка в 1964 году, его работой была необходимость проникновения в организации, борющиеся за права граждан. Целью было найти доказательства, чтобы ФБР могло дискредитировать объекты и арестовать их руководителей.

В день убийства Малкольма Икса Вуд должен был обеспечить задержание людей из службы безопасности Икса перед роковым выступлением в манхэттенском танцевальном зале Одюбон. Также он должен был убедиться, что у дверей зала не будет охраны.

16 февраля 1965 года в газете New York Times вышло сообщение, что в заговоре участвовали три члена “террористической группы” темнокожих и канадская женщина, которые планировали взорвать Статую Свободы, Колокол Свободы и памятник Вашингтону.

— Моей задачей было втянуть двух в тяжелые федеральные преступления, чтобы ФБР могло их арестовать и они не смогли управлять охраной дверей Малкольма Икса 21 февраля 1965 года, — написал Вуд.

В то же время экс-полицейский отметил, что не знал, что целью был именно Малкольм Икс.

Читайте
Разработки под грифом Секретно. Почему ФБР боялось Николу Теслу

Также Вуд писал, что его куратор разработал арест двух ключевых сотрудников службы безопасности Малкольма Икса в сговоре с целью подорвать Статую Свободы за несколько дней до его убийства в 1965 году.

Сейчас его три дочери и семья Вуда хотят добиться нового расследования убийства Малкольма Икса на фоне новых материалов дела. В частности, в офисе окружного прокурора заявили, что ведут активнре рассмотрение этого вопроса.

Кто такой Малкольм Икс

Малкольм Икс — американский политический активист, борец за права афроамериканцев и идеолог движения Нация ислама. Его часто ставят в один ряд с такими защитниками как Мартин Лютер Кинг и Элла Бейкер.

Он родился в 1925 году в Омахе (штат Небраска). В юности он попал в тюрьму за кражу, где познакомился с членами организации Нация ислама, а затем вступил в ее ряды сам.

Там он стал известен под именем Малкольм Икс, после того, как отказался носить свою настоящую фамилию Литтл, из-за уверенности, что эту фамилия присвоили его предкам их бывшие хозяева-рабовладельцы.

Читайте
Убийство Кеннеди: причастны ли Кремль и ЦРУ к покушению на 35-го президента США

Впоследствии Малкольм стал одним из самых популярных лидеров Нации ислама. В 1964 году он покинул организацию после расхождения во взглядах с другими руководителями. Впоследствии он основывал собственную Организацию афроамериканского единства.

21 февраля 1965 года во время проведения одного из собраний новой организации в танцевальном зале Одюбон на Манхэттене его застрелили. В отчете полиции сказано, что у него обнаружили 21 огнестрельное ранение.

Суд признал виновными по делу об убийстве Икса трех членов Нации ислама, но только один из них признал свою вину.

Источник: ABC News

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх