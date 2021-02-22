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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Польша введет обязательный тест на коронавирус при пересечении границы

Польша рассматривает возможность введения предоставления негативного теста на коронавирус для въезда в страну. О новых правилах пересечения границы объявят на этой неделе.

кордон польща

По словам заместителя министра здравоохранения Вальдемара Краска, власти рассматривают возможность внедрения системы пересечения польской границы, особенно южной, только в случае предоставления негативного теста на коронавирус.

Министр здравоохранения Адам Недзельский отметил, что человеку с отрицательным результатом теста на коронавирус не придется отбывать карантин после въезда в страну. Кроме того, он сообщил, что отрицательный тест будет пропуском не для въезда в страну, а пропуском для выхода из карантина.

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— Пограничники заявляют, что для достижения этой оперативной способности на отдельных пограничных пунктах нужно примерно 48 часов. Так что думаю, к концу недели это станет фактом, — сказал Недзельский.

Соответственно в случае принятия такого решения, чтобы въехать в Польшу и не попасть на карантин, придется показать отрицательный результат теста на границе.

По словам министра, такие правила будут действовать как на южной, так и на западной границе, поскольку Польша находится на пороге третьей волны эпидемии коронавируса, которая, вероятно, достигнет пика в конце марта или начале апреля.

Вакцинация в Польше

В Польше бесплатно будут вакцинировать от коронавируса граждан Украины, которые не имеют медицинской страховки.

Иностранцев, которые легально находятся на территории Польши, будут иммунизировать на тех же условиях, что и граждане Польши. Для этого достаточно предъявить паспорт. Украинцев и всех желающих будут вакцинировать за счет бюджета страны.

Источник: Niezalezna

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