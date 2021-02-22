США изучают возможность новых санкций против Северного потока-2

Администрация президента США Джо Байдена продолжает изучать возможность введения новых санкций против Северного потока-2.

Вашингтон продолжает тщательно следить за строительством российского газопровода.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

— Мы продолжаем следить за деятельностью, направленной на завершение и сертификацию проекта трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, то мы примем решение о применении санкций, — сказала она.

По словам Псаки, санкции — это только один из многих важных инструментов для обеспечения энергетической безопасности в Европе.

Соединенные Штаты и в дальнейшем будут работать с союзниками и партнерами по этому вопросу.