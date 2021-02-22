PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

США изучают возможность новых санкций против Северного потока-2

Администрация президента США Джо Байдена продолжает изучать возможность введения новых санкций против Северного потока-2.

США изучают возможность новых санкций против Северного потока-2

Вашингтон продолжает тщательно следить за строительством российского газопровода.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

— Мы продолжаем следить за деятельностью, направленной на завершение и сертификацию проекта трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, то мы примем решение о применении санкций, — сказала она.

По словам Псаки, санкции — это только один из многих важных инструментов для обеспечения энергетической безопасности в Европе.

Соединенные Штаты и в дальнейшем будут работать с союзниками и партнерами по этому вопросу.

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка