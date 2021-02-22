Два года назад, в феврале 2019 года, во время встречи во Вьетнаме тогдашний президент США Дональда Трамп якобы предложил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну “подбросить” его домой на собственном самолете Air Force One.

Такую информацию распространил бывший заместитель советника Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер.

— Я могу отвезти тебя домой через два часа, если хочешь, — процитировал Мэтью Поттингер Дональда Трампа.

По словам спикера, экс-глава якобы знал, что Ким Чен Ын прибыл на встречу на поезде, который шел через Китай, поэтому предложил быстрее довезти его домой.

Однако Ким Чен Ын отказался от такого предложения.

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Деятельность Трампа

Впервые Трамп и Ким Чен Ын встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Тогда стороны достигли определенные договоренностей, Северная Корея согласилась взять на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Вторая встреча во Вьетнаме была не такой продуктивной. Она завершилась без подписания каких-либо соглашений.

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