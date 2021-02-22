В индийском штате Махараштра ввели новые ограничения из-за увеличения количества случаев коронавируса.

В штате, где проживает 110 млн человек, запретили все религиозные, социальные и политические собрания.

После того, как в сентябре количество новых случаев Covid-19 в стране превысило 97 тыс., данные начали постепенно уменьшались и составляли уже 9 тыс.

Однако в течение последних двух недель цифра резко возросла до 14 тыс. Наибольший прирост зафиксирован в штате Махараштра.

Вакцина против коронавируса из Индии

Утром 23 февраля в Украину прибудет партия вакцины против коронавируса из Индии. Препарат Covishield разработан Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

О поставках 500 тыс. доз вакцины договариваться в Индию летал министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава лично проконтролировал отгрузки первых доз вещества с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.