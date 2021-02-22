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Факты / Мир / Росія
Вікторія Гірко |

В ЕС не исключают новые санкции против России из-за Навального

Европейский Союз скорее всего может вести новые санкции против Росии из-за дела российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Олексій Навальний

Об этом сообщил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн накануне встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

По мнению министра, Евросоюз не потерпит нарушения прав человека и не планирует успокаиваться. Поэтому Ассельборн убежден, что новые санкции должны быть юридически неоспоримыми.

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В то же время министр предположил, что из-за санкций не удастся достичь нужного эффекта на Москву. Поэтому, вероятно, низшая точка в отношениях ЕС и России еще не достигнута.

Дело Навального

2 февраля суд заменил условный срок на реальный российскому оппозиционному политику Алексею Навальному по делу Ив Роше.

Он получил 3,5 года колонии общего режима. Но так почти год из этого срока Навальный уже отсидел, за решеткой он должен провести еще 2 года и 6 месяцев.

В России после объявления приговора прошли массовые протесты, а ряд европейских стран и США призвали немедленно освободить оппозиционера.

Источник: Deutsche Welle

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