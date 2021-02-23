Авиапатруль НАТО четыре раза сопровождал российские военные самолеты за неделю

На прошлой неделе истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО четыре раза поднимались в воздух для опознания и сопровождения военных самолетов России.

— 15-21 февраля истребители, выполняющие функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, четыре раза поднимались в воздух для опознания и сопровождения военных самолетов РФ, которые пролетали в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, — говорится в сообщении Минобороны Литвы.

17 февраля было идентифицировано российский самолет Ил-22, который летел от материковой части РФ в Калининградскую область с планом полета и включенным радиолокационным транспортером. Самолет поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением (RSVC).

Его сопровождали два российских самолета Су-35. Они вернулись на материковую часть России. Эти самолеты были без плана полета, без радиолокационных ответчиков и не поддерживали радиосвязь.

Также 17 февраля истребители воздушной полиции НАТО опознали самолет РФ Су-24, который совершал перелет по направлению к Калининградской области. Он летал без радиолокационного ответчика, не поддерживал радиосвязь с RSVC и имел план полета.

18 февраля авиапатруль НАТО распознал российский самолет Ил-22, который летел в международном воздушном пространстве с Калининградской области на материковую часть России — с включенным радиолокационным транспондером, поддерживал радиосвязь с RSVC и имел план полета. Его сопровождали два самолета Су-27, которые потом вернулись в Калининградскую область. Эти самолеты были без планов полета, без радиолокационных ответчиков и не поддерживали радиосвязь.

19 февраля было идентифицировано два самолета РФ, Ил-78 и Ту-134, которые совершили перелет в международном воздушном пространстве с Калининградской области на материковую часть РФ. Они летели с включенными радиолокационными транспондерами, поддерживали радиосвязь с RSVC и имели планы полета.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

Воздушное пространство над Крымом

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