Бразилия будет производить собственную вакцину против коронавируса

Бразилия объявила о начале производства собственной вакцины против коронавируса в первой половине 2021 года.

Об этом сообщил вице-президент по производству и инноваций в области здравоохранения Фонда Освальдо Круза Марко Аурелио Кригер.

По договоренности о передаче технологий с британской фармацевтической компанией AstraZeneca Фонд сможет начать изготовление вакцины в Бразилии в апреле.

Вице-президент также подчеркнул важность производства собственного препарата против коронавируса для уменьшения зависимости от других производителей на фоне высокого мирового спроса на вакцины.

— Это всегда было нашей целью. Применяя технологию производства, мы надеемся достичь 100% национального производства в первой половине этого года. Если бы мы сегодня хотели приобрести более вакцин, мы бы не смогли. Время подумать о стратегическом производство некоторых продуктов, поскольку мы наблюдали глобальную конкуренцию в течение всей пандемии, — сказал Кригер.

Коронавирус в мире

По состоянию на 22 февраля коронавирус в мире обнаружили в 111 102 016 жителей планеты. Бразилия занимает третье место по уровню распространения заболевания, там за все время пандемии инфицировалось 10 139 148 человек.

Также Бразилия находится на втором месте по уровню смертности, в целом по стране умерло 245 977 граждан.