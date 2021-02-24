В Нидерландах с марта начнут ослаблять карантин. В частности с 1 марта возобновят работу образовательные учреждения. Однако комендантский час пока не отменяют, как и масочный режим.

С 3 марта в Нидерландах разрешили открыть розничные магазины. Однако они смогут принимать клиентов только при условии предварительной записи — минимум за четыре часа до визита.

К работе вернутся автошколы, маникюрные мастера, парикмахеры. Жители страны до 27 лет смогут заниматься на спортивных площадках под открытым небом.

Развлекательные заведения, кафе и рестораны остаются закрытыми.

В Британии могут отменить карантин уже летом

В Британии планируют полностью отменить карантин в июне. Власти ввели ослабление ограничений в четыре этапа. С середины июня планируют отменить все карантинные правила.

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