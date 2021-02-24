PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Нидерланды с марта ослабят карантин: какие ограничения отменят

В Нидерландах с марта начнут ослаблять карантин. В частности с 1 марта возобновят работу образовательные учреждения. Однако комендантский час пока не отменяют, как и масочный режим.

Коронавірус

С 3 марта в Нидерландах разрешили открыть розничные магазины. Однако они смогут принимать клиентов только при условии предварительной записи — минимум за четыре часа до визита.

К работе вернутся автошколы, маникюрные мастера, парикмахеры. Жители страны до 27 лет смогут заниматься на спортивных площадках под открытым небом.

Развлекательные заведения, кафе и рестораны остаются закрытыми.

Читайте
За сутки заболели более 280 тыс. человек: коронавирус в мире 23 февраля

В Британии могут отменить карантин уже летом

В Британии планируют полностью отменить карантин в июне. Власти ввели ослабление ограничений в четыре этапа. С середины июня планируют отменить все карантинные правила.

Подробнее, как проходит карантин в Великобритании читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Telegraph

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх