Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к мировым государствам с призывом поделиться частью своих доз вакцин от коронавируса с бедными странами.
Об этом он сказал во время пресс-конференции с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебреесусом.
— Этот вопрос человечности и наших собственных стандартов, по которым мы хотим, чтобы нас измеряли, — отметил президент Германии.
По его словам, в ближайшие недели и месяцы будет наблюдаться нехватка вакцины. А готовность отказаться от части зарезервированных вакцин сможет быстрее сдержать коронавирусную инфекцию в мире.
Кроме того, президент Германии сообщил, что успешное сотрудничество стран в вопросе распространения вакцин, тестов и лекарств станет лакмусовой бумажкой международной солидарности.
Тестирование на коронавирус в Германии
В Германии с 1 марта начинают бесплатное экспресс-тестирование населения на коронавирус.
Экспресс-тест можно будет бесплатно получить в центре тестирования или аптеке, сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан и отметил, что затраты на них планирует полностью покрыть государство.
Источник: DW