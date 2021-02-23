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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Вопрос человечности: президент Германии призвал делиться Covid-вакцинами с бедными странами

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к мировым государствам с призывом поделиться частью своих доз вакцин от коронавируса с бедными странами.

вакцинація

Об этом он сказал во время пресс-конференции с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебреесусом.

— Этот вопрос человечности и наших собственных стандартов, по которым мы хотим, чтобы нас измеряли, — отметил президент Германии.

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По его словам, в ближайшие недели и месяцы будет наблюдаться нехватка вакцины. А готовность отказаться от части зарезервированных вакцин сможет быстрее сдержать коронавирусную инфекцию в мире.

Кроме того, президент Германии сообщил, что успешное сотрудничество стран в вопросе распространения вакцин, тестов и лекарств станет лакмусовой бумажкой международной солидарности.

Тестирование на коронавирус в Германии

В Германии с 1 марта начинают бесплатное экспресс-тестирование населения на коронавирус.

Экспресс-тест можно будет бесплатно получить в центре тестирования или аптеке, сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан и отметил, что затраты на них планирует полностью покрыть государство.

Источник: DW

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