Всемирная организация здравоохранения и ведущая страховая компания Chubb Limited подписали соглашение от имени фонда COVAX по программе компенсации из-за несчастных случаев для 92 развивающихся стран.
– Все вакцины, закупленные или распространенные с помощью COVAX Facility, получают одобрение регуляторных органов. Но, как и все лекарства, даже одобренные для общего использования вакцины в редких случаях могут вызвать серьезные побочные реакции, – говорится в заявлении ВОЗ.
Соглашение ВОЗ обеспечит быстрый, справедливый, надежный и прозрачный процесс получения компенсации в случае возникновения редких, но серьезных неблагоприятных ситуаций, связанных с инициативой COVAX, до 30 июня 2022 года.
Лицам будет предусмотрена единовременная компенсация за несчастные случаи.
Таким образом программа COVAX стремится значительно уменьшить потребность в обращении в суды, что может быть длительным и дорогостоящим процессом.
Программу компенсации COVAX введут в действие через веб-портал по 31 марта 2021 года.
Инициатива COVAX до конца 2021 года намерена поставить не менее 2 млрд доз вакцин всем странам-участницам, включая по меньшей мере 1,3 ммлрд доз для 92 развивающихся стран.
$4 млрд для инициативы COVAX
Соединенные Штаты Америки вдвое увеличат расходы на поддержку вакцинации в мире. Страна выделит $4 млрд для инициативы COVAX. Ранее планировалось выделение лишь $2 млрд.
Дополнительные $2 млрд власти США выделят в течение 2021-2022 годов. Средства будут служить расширению охвата COVAX. Однако транш пройдет при выполнении донорских обязательств и поставки первых доз вакцины в бедные страны.
Источник: ВОЗ