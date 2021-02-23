Всемирная организация здравоохранения и ведущая страховая компания Chubb Limited подписали соглашение от имени фонда COVAX по программе компенсации из-за несчастных случаев для 92 развивающихся стран.

– Все вакцины, закупленные или распространенные с помощью COVAX Facility, получают одобрение регуляторных органов. Но, как и все лекарства, даже одобренные для общего использования вакцины в редких случаях могут вызвать серьезные побочные реакции, – говорится в заявлении ВОЗ.

Соглашение ВОЗ обеспечит быстрый, справедливый, надежный и прозрачный процесс получения компенсации в случае возникновения редких, но серьезных неблагоприятных ситуаций, связанных с инициативой COVAX, до 30 июня 2022 года.

Лицам будет предусмотрена единовременная компенсация за несчастные случаи.

Таким образом программа COVAX стремится значительно уменьшить потребность в обращении в суды, что может быть длительным и дорогостоящим процессом.

Программу компенсации COVAX введут в действие через веб-портал по 31 марта 2021 года.

Инициатива COVAX до конца 2021 года намерена поставить не менее 2 млрд доз вакцин всем странам-участницам, включая по меньшей мере 1,3 ммлрд доз для 92 развивающихся стран.

$4 млрд для инициативы COVAX

Соединенные Штаты Америки вдвое увеличат расходы на поддержку вакцинации в мире. Страна выделит $4 млрд для инициативы COVAX. Ранее планировалось выделение лишь $2 млрд.

Дополнительные $2 млрд власти США выделят в течение 2021-2022 годов. Средства будут служить расширению охвата COVAX. Однако транш пройдет при выполнении донорских обязательств и поставки первых доз вакцины в бедные страны.

Источник: ВОЗ