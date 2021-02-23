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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

В США объявили пятидневный траур по умершим от коронавируса

В Соединенных Штатах Америки почтили память умерших от коронавируса минутой молчания.

В США объявили пятидневный траур по умершим от коронавируса

Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден, а также вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем почтили память более 500 тыс. американцев.

По словам главы государства, за все время пандемии в стране умерло больше граждан, чем в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах.

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— Тем, кто потерял близких людей: я знаю, что никакие слова не могут заглушить боль, но я надеюсь, что вы найдете утешение, узнав, что нация скорбит вместе с вами, — сообщил Байден.

Кроме того, президент США объявил о том, что пять дней в стране будут приспущены флаги в знак траура по соотечественникам, которые умерли от коронавирусной болезни.

А газета New York Times на первой полосе опубликовала 500 тыс. точек в честь тех людей, которые не смогли побороть коронавирус и умерли от осложнений.

Коронавирус в мире

По состоянию на 22 февраля коронавирус в мире обнаружили у 111 102 016 жителей планеты.

За весь период пандемии от осложнений Covid-19 умерли 2 462 911 пациентов, за сутки зафиксировали 7 580 новых летальных случаев.

Больше всего случаев заболевания в США — 27 773 047, Индии — 11 005 850 и Бразилии — 10 139 148.

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