В США объявили пятидневный траур по умершим от коронавируса

В Соединенных Штатах Америки почтили память умерших от коронавируса минутой молчания.

Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден, а также вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем почтили память более 500 тыс. американцев.

По словам главы государства, за все время пандемии в стране умерло больше граждан, чем в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах.

Today, our nation passed another grim milestone in this pandemic: 500,000 lives lost. Join us as we honor their memory. https://t.co/AzUzXoVUgb

— President Biden (@POTUS) February 22, 2021