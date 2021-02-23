В Грузии задержали главу партии Единое национальное движение Ника Мелия.

Задержание произошло утром 23 февраля. Представители правоохранительных органов прорвались в комнату центрального офиса партии, где вместе со сторонниками находился глава партии Саакашвили.

Они попытались помешать правоохранителям, однако впоследствии Ника Мелия был помещен в машину и вывезен из территории офиса ЕНД.

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Партия Единое национальное движение — бывшая ведущая правоцентристская партия и самая большая оппозиционная сила Грузии. Она была создана в октябре 2001 года Михаилом Саакашвили.

Это реформаторская партия, которая выступает за вступление в НАТО и ЕС и за восстановление контроля Тбилиси над территориями сепаратистских самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.

21 ноября 2020 года в Грузии прошел второй тур парламентских выборов. Голосование было в 1 914 избирательных участках.

Правящая партия Грузинская мечта была единственным избирательным субъектом, который принимал участие во втором туре. Все оппозиционные партии сняли своих кандидатов.

Они не признали легитимность первого тура парламентских выборов, который прошел 31 октября, заявляя, что результаты были сфальсифицированы.

Источник: Грузия Онлайн