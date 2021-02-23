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Факты / Мир
Людмила Богданова |

За сутки заболели более 280 тыс. человек: коронавирус в мире 23 февраля

По состоянию на 23 февраля в мире зафиксировано 111 419 939 случаев коронавируса, за последние сутки заболело 280 853 жителей планеты.

коронавірус, маска

От осложнений Covid-19 умерли 2 470 772 человека, за сутки зарегистрировано 6 884 летальных случаев. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Где больше всего больных коронавирусом

  • США — 27 828 370;
  • Индия — 11 016 434;
  • Бразилия — 10 168 174;
  • Российская Федерация — 4 189 153;
  • Великобритания — 4 126 154.

Страны с самыми высокими показателями смертности

  • США — 495 275;
  • Бразилия — 246 504;
  • Мексика — 180 107;
  • Индия — 156 463;
  • Великобритания — 120 575.
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Коронавирус в Украине

В Украине подтвердили 1 311 844 случаев коронавируса по состоянию на 23 февраля, за сутки заболело 4 182 человека. Всего за период пандемии зафиксировано 25 309 летальных случаев.

При этом излечиться удалось 1 151 777 украинцам. Сейчас самая сложная ситуация с распространением коронавируса наблюдается в Ивано-Франковской области. За день там заболело 716 человек.

Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Фото: Pixabay

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