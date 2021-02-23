По состоянию на 23 февраля в мире зафиксировано 111 419 939 случаев коронавируса, за последние сутки заболело 280 853 жителей планеты.

От осложнений Covid-19 умерли 2 470 772 человека, за сутки зарегистрировано 6 884 летальных случаев. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Где больше всего больных коронавирусом

США — 27 828 370;

Индия — 11 016 434;

Бразилия — 10 168 174;

Российская Федерация — 4 189 153;

Великобритания — 4 126 154.

Страны с самыми высокими показателями смертности

США — 495 275;

Бразилия — 246 504;

Мексика — 180 107;

Индия — 156 463;

Великобритания — 120 575.

Коронавирус в Украине

В Украине подтвердили 1 311 844 случаев коронавируса по состоянию на 23 февраля, за сутки заболело 4 182 человека. Всего за период пандемии зафиксировано 25 309 летальных случаев.

При этом излечиться удалось 1 151 777 украинцам. Сейчас самая сложная ситуация с распространением коронавируса наблюдается в Ивано-Франковской области. За день там заболело 716 человек.

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