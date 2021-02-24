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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Когда закончится пандемия коронавируса: в ВОЗ озвучили прогноз

Во Всемирной организации здравоохранения допустили, что пандемия коронавируса может закончиться уже через год, в начале 2022 года.

ВООЗ

Такой прогноз озвучил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его мнению, сейчас вирус намного лучше изучен, чем в 2020 году. Он продолжит распространяться в мире, однако потребности в жестких карантинных ограничениях уже не будет.

При этом появление новых мутаций коронавируса — это нормальное явление, ведь вирус пытается приспособиться к организму человека.

Несмотря на такое заявление, Ханс Клюге уточнил, что это всего лишь прогноз, и как точно будут развиваться события, пока сказать сложно.

Пандемия коронавируса

В феврале 2021 года ВОЗ начала фиксировать улучшение эпидситуации на планете.

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Количество новых больных и летальных случаев во второй зимний месяц уменьшалось.

Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: DR, РБК-Украина

Фото: Depositphotos

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