Во Всемирной организации здравоохранения допустили, что пандемия коронавируса может закончиться уже через год, в начале 2022 года.
Такой прогноз озвучил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
По его мнению, сейчас вирус намного лучше изучен, чем в 2020 году. Он продолжит распространяться в мире, однако потребности в жестких карантинных ограничениях уже не будет.
При этом появление новых мутаций коронавируса — это нормальное явление, ведь вирус пытается приспособиться к организму человека.
Несмотря на такое заявление, Ханс Клюге уточнил, что это всего лишь прогноз, и как точно будут развиваться события, пока сказать сложно.
Пандемия коронавируса
В феврале 2021 года ВОЗ начала фиксировать улучшение эпидситуации на планете.
Количество новых больных и летальных случаев во второй зимний месяц уменьшалось.
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Источник: DR, РБК-Украина