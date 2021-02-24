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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Немецкая компания Wintershall Dea прекратила финансирование Северного потока-2

Немецкая компания Wintershall Dea больше не планирует предоставлять финансирование проекта Северный поток-2.

Північний потік 2

Об этом говорится в отчете компании.

— Участие группы в проекте Северный поток-2 ограничена предоставлением кредитов наряду с еще четырьмя крупнейшими европейскими энергетическими компаниями (Engie, OMV, Shell и Uniper).

Платежи по кредиту для Северного потока-2 составили €730 млн и завершились до пересмотра закона О противодействии противникам Америки с помощью санкции.

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В Wintershall Dea добавили, что дальнейших выплат не планируется.

Проект Северный поток-2 предусматривает строительство и работу двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Строительство российского газопровода Северный поток-2 продолжается уже несколько лет, и за это время многие страны перестали воспринимать его как экономический проект.

Фото: Nord Stream 2

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