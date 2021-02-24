Февраль, 24, 2021 в 7:46

США и Канада договорились скоординировать свои усилия по борьбе с изменениями климата на планете, амбициозная цель — достичь нулевых выбросов к 2050 году.

Эту тему обсудили во время виртуальной встречи президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

— Мы также удвоили наши усилия по борьбе с изменением климата. Это воодушевило, — отметил Джо Байден во время переговоров.

Страны должны согласовать меры, которые позволят уменьшить количество опасных выбросов в атмосферу и свести их к нулю к 2050 году.

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Помимо этого, лидеры обсудили действия по борьбе с пандемией коронавируса и подходы к восстановлению экономики.

Встреча Байдена и Трюдо

Встреча с Джастином Трюдо стала первым подобным мероприятием для Джо Байдена на международном уровне.

Из-за коронавируса она проходила онлайн.

Подробнее о встрече Байдена и Трюдо читайте на Фактах ICTV.

Источник: CBC