Нулевые выбросы к 2050 году: Байден и Трюдо обсудили борьбу с изменениями климата
США и Канада договорились скоординировать свои усилия по борьбе с изменениями климата на планете, амбициозная цель — достичь нулевых выбросов к 2050 году.
Эту тему обсудили во время виртуальной встречи президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
— Мы также удвоили наши усилия по борьбе с изменением климата. Это воодушевило, — отметил Джо Байден во время переговоров.
Страны должны согласовать меры, которые позволят уменьшить количество опасных выбросов в атмосферу и свести их к нулю к 2050 году.
Помимо этого, лидеры обсудили действия по борьбе с пандемией коронавируса и подходы к восстановлению экономики.
Встреча Байдена и Трюдо
Встреча с Джастином Трюдо стала первым подобным мероприятием для Джо Байдена на международном уровне.
Из-за коронавируса она проходила онлайн.
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Источник: CBC